Trump, em uma mudança abrupta, afirma que a Ucrânia pode recuperar todo o seu território

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (23) que a Ucrânia poderia recuperar todo o seu território perdido para a Rússia, em uma reviravolta em sua postura sobre a guerra após se reunir com o presidente Volodimir Zelensky. A sugestão de Trump marca uma mudança extraordinária depois de meses sustentando que a Ucrânia provavelmente teria que ceder parte de seu território após a invasão russa de fevereiro de 2022.

"Acredito que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está em condições de lutar e RECUPERAR todo o território", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social após conversar com Zelensky à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York. "A Ucrânia poderia recuperar seu país em sua forma original e, quem sabe, talvez até ir mais além!", acrescentou, sem dar mais detalhes. Zelensky elogiou os comentários de Trump como uma "grande mudança". Trump também instou os países da Otan a derrubar qualquer caça russo que viole seu espaço aéreo, após uma série de incidentes que têm preocupado os aliados dos Estados Unidos no Leste Europeu.

- "Tigre de papel" - Os comentários de Trump marcam o último de uma série de reviravoltas em relação à Ucrânia, incluindo uma súbita inclinação para as conversas de paz com o presidente russo, Vladimir Putin, no início deste ano. O mandatário americano havia demonstrado anteriormente um apoio tímido a Zelensky, com quem teve uma forte discussão televisionada no Salão Oval em fevereiro, durante a qual disse ao ucraniano que não tinha "as cartas" para derrotar a Rússia.

Mas suas palavras desta terça-feira refletiram sua crescente frustração com Putin desde que a cúpula no Alasca, em 15 de agosto, não conseguiu alcançar um avanço significativo para a paz, sendo seguida por um aumento dos ataques russos. Trump declarou à imprensa que contava com seu vínculo com Putin para pôr fim à guerra, mas "infelizmente, essa relação não significou nada". Em sua publicação no Truth Social, Trump afirmou ter mudado de opinião "após conhecer e compreender plenamente a situação militar e econômica entre a Ucrânia e a Rússia".

"Putin e a Rússia se encontram em graves problemas econômicos, e este é o momento de a Ucrânia agir", disse. Acrescentou que a Rússia está "lutando sem rumo" após mais de três anos de guerra e que agora era um "tigre de papel" em vez de uma força nuclear séria. - "Boa sorte a todos!" -