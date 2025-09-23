Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump afirma que não acha que a Argentina 'precise de um resgate' financeiro

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (23) que não acredita que a Argentina precise de "um resgate" financeiro, durante reunião com seu homólogo argentino, Javier Milei, que "está fazendo um trabalho fantástico". 

"Vamos ajudá-los, mas não acho que eles precisem de um resgate financeiro. Ele está fazendo um trabalho fantástico", declarou Trump a repórteres durante reunião com Milei, à margem da Assembleia Geral da ONU.

Tags

eua argentina

