Trump afirma que não acha que a Argentina 'precise de um resgate' financeiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (23) que não acredita que a Argentina precise de "um resgate" financeiro, durante reunião com seu homólogo argentino, Javier Milei, que "está fazendo um trabalho fantástico".

"Vamos ajudá-los, mas não acho que eles precisem de um resgate financeiro. Ele está fazendo um trabalho fantástico", declarou Trump a repórteres durante reunião com Milei, à margem da Assembleia Geral da ONU.