Rússia nega envolvimento em sobrevoo de drones no aeroporto de Copenhague

A Rússia negou nesta terça-feira qualquer envolvimento no sobrevoo de drones no aeroporto de Copenhague que provocou o fechamento por várias horas da infraestrutura da capital dinamarquesa. 

"Ouvimos acusações infundadas de lá todas as vezes", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, após a primeira-ministra dinamarquesa não descartar a responsabilidade da Rússia no incidente.

rússia

