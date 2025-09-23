Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rebelo afirma que países não podem ser 'indiferentes em relação ao reconhecimento da Palestina'

Rebelo afirma que países não podem ser 'indiferentes em relação ao reconhecimento da Palestina'

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou nesta terça-feira, 23, em discurso na Assembleia Geral da ONU, que nenhum país pode ser "indiferente em relação ao reconhecimento da Palestina" e reforçou a decisão de Lisboa de reconhecer o Estado palestino. Ele destacou que a paz na região depende da "liberação de reféns dos dois lados e um cessar-fogo imediato".

Rebelo também defendeu um cessar-fogo imediato e incondicional na Ucrânia e disse que, diante do aumento de conflitos no mundo, Portugal está pronto para assumir "maiores responsabilidades e uma voz de liderança no Conselho de Segurança da ONU". Para isso, defendeu uma reforma no órgão, com presença africana permanente e assentos para emergentes como Brasil e Índia. Considerou ainda "incompreensível" que o direito de veto siga bloqueando decisões, lembrando que "um participante de um conflito não pode votar no assunto, como está claro na carta da ONU".

O presidente português reforçou a necessidade de "multilateralismo e diálogo de todos os países em todos os continentes" e apontou que a lei internacional deve ser fundamento de paz e justiça. Segundo ele, a ONU deve se guiar por três pilares - "prevenção, parceria e proteção" - e aprofundar a cooperação com parceiros regionais. Rebelo citou como exemplo a dimensão estratégica da língua portuguesa, presente em nove países, como plataforma de influência e diálogo internacional.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar