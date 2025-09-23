Quem reconhece o Estado da Palestina, quem não reconhece e por que isso importa?

Após quase dois anos de guerra em Gaza, a maioria dos países europeus agora reconhece o Estado da Palestina, graças às declarações oficiais feitas na ONU na segunda-feira (22) por França, Bélgica e Luxemburgo. O reconhecimento do Estado palestino — autoproclamado em 1988 por líderes palestinos no exílio — ocorre em meio ao conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, devastada por dois anos de conflito, e enquanto a ocupação da Cisjordânia continua.

- Quais países reconhecem ou querem reconhecer a Palestina como Estado? - Quase 80% dos membros das Nações Unidas. Segundo uma contagem da AFP, pelo menos 151 dos 193 países que compõem a ONU reconhecem um Estado palestino. A AFP não conseguiu obter a confirmação recente de três países africanos. Seis países europeus — França, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra e Mônaco — completaram esta lista de reconhecimentos com suas declarações na segunda-feira. No domingo, o Reino Unido e o Canadá — os primeiros membros do G7 — fizeram o mesmo, assim como Austrália e Portugal.

A Rússia, todos os países árabes, quase todos os países da África e da América Latina, entre eles o Brasil, e a grande maioria dos Estados asiáticos, incluindo Índia e China, já fazem parte do grupo dos que reconhecem. A Argélia foi o primeiro país, em 15 de novembro de 1988, a reconhecer o Estado palestino, logo após sua autoproclamação em Argel pelo líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Yasser Arafat. Dezenas de países seguiram o exemplo nos meses seguintes e, 20 anos depois, no final de 2010 e início de 2011, houve uma segunda onda.

A atual guerra em Gaza, em resposta ao ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas ao território israelense em 7 de outubro de 2023, levou a uma nova série de reconhecimentos, 19 até o momento. - Quem não reconhece? - Pelo menos 39 países, começando pelos Estados Unidos e Israel. O governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeita categoricamente a ideia de um Estado da Palestina e, em julho de 2024, o Parlamento israelense votou uma resolução contra sua criação.

Na América Latina, o Panamá é a exceção ao reconhecimento; na Ásia, Japão, Coreia do Sul e Singapura; na África, Camarões; e na Oceania, a maioria dos países. O continente europeu é o mais dividido, praticamente 50/50. Até meados da década de 2010, os únicos países europeus que reconheciam a Palestina como Estado eram, além da Turquia, os do antigo bloco soviético. Mas agora alguns desses países, como Hungria e República Tcheca, consideram que não houve um reconhecimento bilateral formal.