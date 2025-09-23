Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Premiê dinamarquesa denuncia 'grave' ataque após fechamento de aeroporto por drones

Autor AFP
A primeira-ministra da Dinamarca afirmou nesta terça-feira que o sobrevoo de drones que provocou o fechamento do aeroporto de Copenhague por várias horas foi "o ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica" no país. 

Mette Frederiksen vinculou o incidente às recentes incursões de drones e aviões russos nos espaços aéreos de outros países da Otan e aos ciberataques contra grandes aeroportos europeus no fim de semana. 

"O que vimos na noite passada foi o ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento", afirmou em um comunicado. "Isto se enquadra na tendência que observamos recentemente com outros ataques de drones, violações do espaço aéreo e ciberataques contra aeroportos europeus", acrescentou.

