Premiê dinamarquesa denuncia 'grave' ataque após fechamento de aeroporto por drones

A primeira-ministra da Dinamarca afirmou nesta terça-feira que o sobrevoo de drones que provocou o fechamento do aeroporto de Copenhague por várias horas foi "o ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica" no país.

Mette Frederiksen vinculou o incidente às recentes incursões de drones e aviões russos nos espaços aéreos de outros países da Otan e aos ciberataques contra grandes aeroportos europeus no fim de semana.