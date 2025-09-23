EUA ONU: Trump volta a discursar na ONU com a América Latina na expectativa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retorna nesta terça-feira (23) à tribuna da Assembleia Geral da ONU para seu primeiro discurso desde que voltou ao poder, em janeiro, com uma política externa que estremeceu a ordem mundial.

Após quase dois anos de guerra em Gaza, a maioria dos países europeus agora reconhece o Estado da Palestina, graças às declarações oficiais feitas na ONU na segunda-feira (22) por França, Bélgica e Luxemburgo.

Quem reconhece o Estado da Palestina, quem não reconhece e por que isso importa?

Dinamarca denuncia 'grave' ataque após fechamento de aeroporto por presença de drones

A primeira-ministra da Dinamarca denunciou, nesta terça-feira (23), o sobrevoo de drones que provocou o fechamento temporário do aeroporto de Copenhague como o "ataque mais grave contra uma infraestrutura crítica" do país.

O que é o movimento Antifa?

Antifa, o movimento designado na segunda-feira (22), pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como "organização terrorista interna" é uma difusa rede "antifascista" de ativistas de esquerda que, segundo especialistas, é mais uma ideologia política que um grupo organizado.

(EUA justiça Antifa política Trump, 590 palavras, já transmitida)

China se prepara para a passagem do supertufão Ragasa

O sul da China se preparava nesta terça-feira (23) para a passagem do supertufão Ragasa, classificado pelas autoridades de Hong Kong como uma "grave ameaça", comparável às tempestades mais intensas dos últimos anos.

(China HongKong Filipinas clima meteorologia meio ambiente tempestade, 540 palavras, já transmitida)

OCDE: economia mundial resiste melhor que o previsto às tarifas de Trump

A economia mundial resistirá melhor que o previsto em 2025 ao aumento expressivo das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embora seus efeitos ainda "não tenham sido plenamente sentidos", afirmou nesta terça-feira (23) a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

(OCDE índices conjuntura EUA economia tarifas, 590 palavras, já transmitida)

Imigração é ativo 'crucial' para EUA, afirma OCDE

A imigração é um ativo "crucial" para a economia dos Estados Unidos, afirmou à AFP o economista-chefe da OCDE, Álvaro Pereira, enquanto Washington impõe restrições aos vistos no setor tecnológico e persegue imigrantes em situação irregular.

(EUA OCDE economia migração, 520 palavras, já transmitida)

Trump desaconselha mulheres grávidas a tomar paracetamol e associa fármaco ao autismo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desaconselhou na segunda-feira (22) que mulheres grávidas tomem paracetamol, medicamento que vinculou a um elevado risco de autismo em crianças, uma declaração que contradiz a experiência médica, antes de também desacreditar as vacinas.

(EUA vacinas política saúde, 770 palavras, já transmitida)

Quais as consequências do fim das atualizações do Windows 10?

O fim das atualizações do Windows 10, o sistema operacional da Microsoft, em meados de outubro provocou críticas de várias associações e a preocupação de muitos usuários, que temem ter que trocar seus computadores.

(Tecnologia internet, 580 palavras, já transmitida)

Artista iraniana-americana Neshat apresenta em Paris sua 'Aida', reflexo da 'brutalidade da guerra'

A artista iraniana-americana Shirin Neshat apresenta na Ópera de Paris sua versão de "Aida", com a qual mostra a brutalidade da guerra, o fanatismo religioso, a opressão dos mais fracos... um espetáculo em ressonância com os acontecimentos atuais em Gaza e no Irã.

(EUA ópera Irã França música, 430 palavras, já transmitida)

