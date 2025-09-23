ONU: solução de dois Estados precisa ser debatida para conflito em Gaza, diz Guterres

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou nesta terça-feira,23, que a solução de dois Estados precisa ser debatida para o conflito em Gaza, destacando a urgência de medidas políticas para evitar o colapso humanitário na região. Segundo ele, "em Gaza, a fome assola a população e os bombardeios têm se intensificado", o que exige um cessar-fogo permanente e um compromisso internacional renovado com a paz.

A declaração foi feita durante a abertura da Assembleia Geral da ONU de 2025. Guterres ressaltou que a instituição "é mais do que um lugar de encontro, é uma bússola moral, um catalisador para o desenvolvimento sustentável". Ele advertiu que a fome está sendo "feita de arma" e que a verdade está sendo silenciada, sem citar um local específico, questionando: "Queremos viver em um mundo de poder? Ou em um mundo em que todas as nações querem viver em conjunto?"