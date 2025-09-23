ONU/Guterres: nenhum governo pode interromper o avanço de energia limpa por interesse pessoal

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou nesta terça-feira, 23, que a crise climática está "acelerando, mas as soluções também", pedindo maior engajamento dos países na transição energética. Durante a abertura da Assembleia Geral da ONU, ele afirmou que "nenhum governo pode interromper o avanço de energia limpa por interesse pessoal" e defendeu mudanças estruturais para reduzir desigualdades. Guterres não citou nenhum país em específico.

Nas últimas semanas, o presidente dos EUA, Donald Trump, tem intensificado sua pressão contra o uso de formas renováveis de energia, como a eólica, que chamou de "piada".