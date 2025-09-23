ONU: Erdogan pede que países reconheçam Estado da Palestina 'o mais rápido possível'

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu em discurso na Assembleia Geral da ONU que os países reconheçam "o mais rápido possível" o Estado da Palestina e denunciou o que chamou de genocídio praticado por Israel em Gaza. "Não podemos falar em guerra em Gaza, pois de um lado temos um Estado com grande exército e, do outro, civis indefesos. Isso não é guerra contra o terrorismo. É genocídio", declarou.

Em discurso focado na situação palestina, Erdogan exibiu imagens de civis na Faixa de Gaza segurando baldes vazios à espera de água e de uma criança em condição de magreza extrema, afirmando que a população está sendo "morta com a arma da fome". Ele comparou a situação a um "conceito horrível, como o holocausto", e disse que não apenas pessoas, mas também animais, árvores centenárias, casas, bibliotecas, igrejas e estruturas históricas estão sendo destruídas. "O solo em Gaza está se tornando inviável para a vida humana, de animais e de vegetação", afirmou.