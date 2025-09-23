Nasa prevê enviar missão tripulada à órbita lunar no começo de 2026

A Nasa anunciou, nesta terça-feira (23), que tem previsto enviar astronautas para a órbita da Lua no começo de 2026, em uma corrida entre os Estados Unidos e a China para voltar à superfície do satélite natural da Terra. Depois de ter vários adiamentos, a agência espacial americana assegurou, nesta terça, que a missão tripulada, denominada Artemis 2, será realizada entre fevereiro e abril do próximo ano.

"Temos a intenção de manter esse compromisso", disse Lakiesha Hawkins, alta funcionária da Nasa, durante uma coletiva de imprensa. Três astronautas americanos e um canadense serão os tripulantes desta missão, que se espera que seja a primeira a orbitar a Lua em mais de meio século. Mas Artemis 2 não tem como objetivo pousar na Lua. Esta será a meta da Artemis 3. Enquanto Washington segue com o programa Artemis, a China avança em seu objetivo de enviar uma nave tripulada na superfície lunar no mais tardar em 2030.