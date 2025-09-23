Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na ONU, Macron alerta 'risco de que se imponha lei do mais forte'

Autor AFP
O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou nesta terça-feira (23), diante da Assembleia Geral da ONU, sobre "o risco de que se imponha a lei do mais forte", assim como "o egoísmo de alguns".

Macron, que falou após o discurso incendiário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu um "multilateralismo eficaz".

"A complexidade do mundo não é uma razão para abandonar nossos princípios e nossas ambições. Vivemos em um momento paradoxal no qual precisamos mais do que nunca restaurar o espírito de cooperação que prevaleceu há 80 anos", quando nasceu a ONU, disse.

O presidente francês também destacou que os "críticos mais duros" da ONU são também "aqueles que querem mudar as regras do jogo" e que estão "mais interessados em dividir o mundo do que em alcançar os compromissos necessários para o bem comum".

Ele também justificou sua ação diplomática em favor da Ucrânia e o reconhecimento de um Estado da Palestina, que anunciou na segunda-feira do mesmo púlpito em Nova York.

O chefe do Eliseu, além disso, elogiou a aparente mudança de postura de Trump, que nesta terça-feira declarou que Kiev poderia "recuperar seu território em sua forma original e até ir mais além" diante da Rússia.

"Fico feliz em ver que o presidente dos Estados Unidos acredita na capacidade da Ucrânia não apenas de resistir, mas de fazer valer seus direitos", ressaltou.

