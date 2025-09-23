Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministros do G7 expressam preocupações com violações do espaço aéreo pela Rússia

Autor Agência Estado
Os ministros das Relações Exteriores do G7 se reuniram à margem da Assembleia Geral das ONU e elaboraram um comunicado conjunto expressando preocupações em relação às violações mais recentes do espaço aéreo pela Rússia na Estônia, Polônia e Romênia.

Segundo o G7, a invasão de territórios por drones russos são inaceitáveis e arriscam minar a segurança internacional. "Reafirmamos nosso compromisso contínuo de trabalhar juntos para alcançar uma paz duradoura e uma Ucrânia forte, independente, soberana e próspera, continuando a coordenar com os Estados Unidos para fornecer à Ucrânia garantias de segurança robustas e credíveis".

O grupo também discutiu a imposição de mais custos econômicos à Rússia, incluindo ações contra facilitadores de terceiros países.

"Enfatizamos a urgência de aliviar o imenso sofrimento dos civis em Gaza por meio de uma enxurrada de ajuda humanitária e garantir a libertação de todos os reféns, e reiteramos nosso apelo por um cessar-fogo entre Israel e Hamas", acrescentou o comunicado.

Os ministros ainda pediram ao Irã que implemente plenamente suas obrigações sob o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, retome a cooperação total com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e se envolva em negociações diretas com os EUA em direção a um acordo nuclear robusto.

Fazem parte do G7 Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e EUA.

Tags

ONU Rússia Ucrânia

