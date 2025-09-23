Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Macron diz que Trump pode ganhar Nobel da Paz se 'parar' guerra em Gaza

Macron diz que Trump pode ganhar Nobel da Paz se 'parar' guerra em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse, nesta terça-feira (23), que seu contraparte americano, Donald Trump, poderia ganhar o prêmio Nobel da Paz só "se parar" o conflito entre israelenses e palestinos na Faixa de Gaza.

"Vejo um presidente americano que se mobiliza, que reiterou esta manhã no púlpito [da Assembleia Geral da ONU], 'Quero a paz. Resolvi sete conflitos'. Que quer o prêmio Nobel da Paz. O prêmio Nobel da Paz só é possível se o senhor resolver este conflito", disse Macron à emissora BFMTV, dirigindo-se a Trump.

Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro, o magnata republicano não esconde sua ambição de conseguir um Nobel da Paz, prêmio que um de seus grandes adversários democratas, o ex-presidente Barack Obama, ganhou pouco após assumir a Presidência, em 2009.

Macron advertiu também que não ficaria "de braços cruzados" em caso de represálias israelenses depois que a França reconheceu oficialmente o Estado da Palestina na segunda-feira, um gesto orientado a alcançar a paz entre israelenses e palestinos que, embora histórico, segue sendo sobretudo simbólico.

A guerra em Gaza eclodiu após os ataques de 7 de outubro de 2023, orquestrados pelo movimento islamista palestino Hamas em território israelense, nos quais morreram 1.219 pessoas, civis na maioria.

A represália israelense em Gaza, governada pelo Hamas, provocou a morte de mais de 65 mil palestinos, também civis na maioria, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, dados que a ONU considera confiáveis.

fff-bpa/sde/sba/meb/mb/mvv/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar