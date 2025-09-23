Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã se reúne com europeus, mas sem sinais de avanços sobre sanções

As potências europeias que buscam a reimposição de sanções ao Irã por conta do seu programa nuclear se reuniram nesta terça-feira (23) com o principal diplomata de Teerã, sem sinais de acordo.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, tem até o final do sábado para chegar a um acordo com seus homólogos britânico, francês, alemão e da UE para evitar o restabelecimento das sanções da ONU, que haviam sido suspensas sob um acordo assinado em 2015.

"O Irã nunca deve obter uma arma nuclear", disse o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, aos jornalistas antes da reunião à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

"As chances de alcançar uma solução diplomática antes que as sanções entrem em vigor são escassas", acrescentou.

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Irã qualificou as sanções como "injustificadas e ilegais".

Sem entrar em detalhes, acrescentou: "Ficou acordado que as consultas com todas as partes envolvidas continuariam".

Araghchi se reuniu em Nova York com seus colegas das três potências europeias, bem como com a chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas.

O Irã e os países europeus se responsabilizam mutuamente pelo fracasso da diplomacia em alcançar um acordo sobre o programa nuclear do Irã, que resultou na reimposição pelo Conselho de Segurança da ONU de sanções internacionais contra a república islâmica.

Os países europeus e os Estados Unidos apontam que o governo iraniano pretende adquirir uma bomba atômica. Teerã nega veementemente, insistindo que tem direito à energia nuclear civil.

