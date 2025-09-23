Irã se reúne com europeus, mas sem sinais de avanços sobre sanções

As potências europeias que buscam a reimposição de sanções ao Irã por conta do seu programa nuclear se reuniram nesta terça-feira (23) com o principal diplomata de Teerã, sem sinais de acordo. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, tem até o final do sábado para chegar a um acordo com seus homólogos britânico, francês, alemão e da UE para evitar o restabelecimento das sanções da ONU, que haviam sido suspensas sob um acordo assinado em 2015.

"O Irã nunca deve obter uma arma nuclear", disse o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, aos jornalistas antes da reunião à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York. "As chances de alcançar uma solução diplomática antes que as sanções entrem em vigor são escassas", acrescentou. Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Irã qualificou as sanções como "injustificadas e ilegais". Sem entrar em detalhes, acrescentou: "Ficou acordado que as consultas com todas as partes envolvidas continuariam".