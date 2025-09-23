Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem acusado de usar apontador laser contra helicóptero de Trump

Homem acusado de usar apontador laser contra helicóptero de Trump

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As autoridades americanas acusaram um homem de utilizar um apontador laser contra o helicóptero da presidência quando o aparelho decolava da Casa Branca com o presidente Donald Trump a bordo, segundo um documento judicial.

Um agente do Serviço Secreto viu Jacob Samuel Winkler, 33 anos, apontar um laser vermelho da calçada em frente à Casa Branca para o helicóptero Marine One durante a decolagem no sábado, informa o documento.

Winkler foi detido no local e acusado de usar o apontador laser contra uma aeronave, um crime que pode ser punido com até cinco anos de prisão.

A conduta de Winkler "representou um risco de cegueira temporária e desorientação do piloto, especialmente durante voos em baixa altitude perto de outros helicópteros e do Monumento a Washington", indica o documento. 

"Isso colocou o Marine One em risco de uma colisão aérea", destaca o texto. 

Após ser algemado, Winkler "se ajoelhou e começou a dizer coisas como: 'Devo pedir desculpas a Donald Trump'", segundo o depoimento assinado pelo agente do Serviço Secreto.

Winkler declarou às autoridades posteriormente que "não sabia que não podia apontar o laser para o Marine One" e que "aponta o laser para todo tipo de coisas".

O documento não menciona se alguém a bordo do helicóptero percebeu o laser. 

Trump viajava ao estado da Virgínia para pronunciar um discurso no American Cornerstone Institute, segundo a imprensa.

A Administração Federal de Aviação alerta que os lasers representam "uma grave ameaça à segurança" das aeronaves e podem incapacitar os pilotos. A agência registrou 5.913 incidentes com laser desde o início do ano.

bur-dhw/mtp/mab/dbh/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar