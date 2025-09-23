Fotos de Gaza no museu Thyssen de Madri buscam despertar 'consciências adormecidas'

O museu Thyssen-Bornemisza de Madri expõe, a partir desta terça-feira (23), fotos realizadas por fotojornalistas na Faixa de Gaza desde outubro de 2023, com esperança de servir como "despertador das consciências adormecidas". A exposição "Gaza através de seus olhos" ocupa o saguão principal do museu da capital espanhola, e mostra cenas de habitantes de Gaza recebendo água e alimentos e de crianças que frequentam escolas improvisadas entre os escombros de edifícios destruídos.

As fotos "documentam os bombardeios, a destruição sobre a Cidade de Gaza e a Faixa de Gaza, o deslocamento forçado da população, os bombardeios às infraestruturas civis como hospitais e escolas das Nações Unidas, mas também a fome", disse à AFP Raquel Martí, diretora-executiva da UNRWA, agência da ONU para os refugiados palestinos, que participa da exposição na Espanha. "Não são imagens distantes, são olhares humanos que nos obrigam a reconhecer a dignidade de um povo que sofre", disse, por sua vez, o ministro da Cultura espanhol, Ernest Urtasun, em coletiva de imprensa. O diretor artístico do museu, Guillermo Solana, disse esperar que a exposição sirva como "um despertador das consciências adormecidas, como um meio de abrir os olhos das pessoas que ainda não querem ver (...) o que está acontecendo". Abaixo das 27 fotografias não há nenhum nome.