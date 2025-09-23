Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fotos de Gaza no museu Thyssen de Madri buscam despertar 'consciências adormecidas'

Autor AFP
Tipo Notícia

O museu Thyssen-Bornemisza de Madri expõe, a partir desta terça-feira (23), fotos realizadas por fotojornalistas na Faixa de Gaza desde outubro de 2023, com esperança de servir como "despertador das consciências adormecidas".

A exposição "Gaza através de seus olhos" ocupa o saguão principal do museu da capital espanhola, e mostra cenas de habitantes de Gaza recebendo água e alimentos e de crianças que frequentam escolas improvisadas entre os escombros de edifícios destruídos.

As fotos "documentam os bombardeios, a destruição sobre a Cidade de Gaza e a Faixa de Gaza, o deslocamento forçado da população, os bombardeios às infraestruturas civis como hospitais e escolas das Nações Unidas, mas também a fome", disse à AFP Raquel Martí, diretora-executiva da UNRWA, agência da ONU para os refugiados palestinos, que participa da exposição na Espanha.

"Não são imagens distantes, são olhares humanos que nos obrigam a reconhecer a dignidade de um povo que sofre", disse, por sua vez, o ministro da Cultura espanhol, Ernest Urtasun, em coletiva de imprensa.

O diretor artístico do museu, Guillermo Solana, disse esperar que a exposição sirva como "um despertador das consciências adormecidas, como um meio de abrir os olhos das pessoas que ainda não querem ver (...) o que está acontecendo".

Abaixo das 27 fotografias não há nenhum nome.

"Esta exposição é anônima. Apesar de ter sido feita por nossos jornalistas, não quisemos colocar seus nomes para assegurar sua integridade e evitar que sejam assassinados", explicou Martí.

A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) contabilizou mais de 210 jornalistas assassinados desde o início das operações militares israelenses na Faixa de Gaza, realizadas em retaliação ao ataque de 7 de outubro de 2023, orquestrado em Israel pelo movimento islâmico Hamas.

Em 2022, o Thyssen-Bornemisza expôs cerca de 60 obras de arte ucranianas que haviam sido transferidas de Kiev para mantê-las seguras em meio à invasão russa.

