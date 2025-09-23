Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA desmantela rede capaz de prejudicar comunicações em Nova York antes da assembleia da ONU

EUA desmantela rede capaz de prejudicar comunicações em Nova York antes da assembleia da ONU

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Serviço Secreto dos Estados Unidos informou, nesta terça-feira (23), que desmantelou uma rede com mais de 100.000 cartões SIM que poderiam ter prejudicado a rede de telecomunicações de Nova York antes da Assembleia Geral da ONU. 

"Além de fazer ameaças telefônicas anônimas, esses dispositivos poderiam ser usados para realizar uma ampla gama de ataques às telecomunicações", incluindo "desativar torres de telefonia celular", afirmou a agência em um comunicado. 

Os dispositivos foram encontrados em um raio de 56 quilômetros da Assembleia Geral das Nações Unidas. "Dado o momento, a localização e o potencial de interrupção significativa da rede de telecomunicações de Nova York que esses dispositivos representavam, a agência agiu rapidamente para interromper essa rede", afirmou o comunicado.

aha/mtp/mel/dga/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar