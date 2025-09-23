Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA declara gangue Barrio 18 'organização terrorista estrangeira'

Autor AFP
Tipo Notícia

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (23) a designação da gangue Barrio 18, presente em vários países da América Central, como uma organização terrorista estrangeira, o que permite ao governo ampliar as medidas de repressão.

"A Barrio 18 é uma das maiores gangues do nosso hemisfério e tem realizado ataques contra forças de segurança, funcionários públicos e civis em El Salvador, Guatemala e Honduras", detalhou o Departamento de Estado em nota.

"Os Estados Unidos continuarão protegendo nossa nação ao evitarem que drogas ilícitas cheguem às nossas ruas e ao desmantelarem as fontes de renda que financiam a atividade violenta e criminosa de gangues e cartéis de drogas", acrescentou.

A designação como organização terrorista é uma ferramenta para que os Estados Unidos possam operar com mais margem de repressão fora do país, de acordo com suas próprias leis.

Em fevereiro, Washington nomeou seis cartéis mexicanos, o grupo venezuelano Tren de Aragua e a gangue Mara Salvatrucha (MS-13) como organizações terroristas.

Assim como a MS-13, a Barrio 18 se dedica a extorquir comerciantes e empresários do transporte de passageiros na Guatemala e em Honduras. 

Tal como a Mara Salvatrucha, a Barrio 18 foi fundada em Los Angeles por hispânicos. Quando foram deportados à América Central, esses latinos levaram as gangues para El Salvador, Honduras e Guatemala, transformando esses países nos mais violentos do mundo.

A designação de "terrorista" foi invocada por Washington para justificar os ataques com mísseis contra barcos que supostamente transportam drogas no Caribe, na costa venezuelana e países vizinhos.

Nesses ataques, cuja legalidade é questionada por especialistas militares nos Estados Unidos, pelo menos 14 pessoas morreram.

Tags

eua

