Estados-membros da Otan têm direito de derrubar drones russos em seus territórios, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 23, que os Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) têm direito de derrubar drones russos que violarem seus territórios.

Em coletiva de imprensa antes de reunião bilateral com o presidente ucraniano, Volodimir Zelesnki, Trump disse que o apoio dos EUA no combate de drones russos em países da Otan "depende do caso".