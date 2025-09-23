Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cortes à ajuda internacional 'estão causando estragos', alerta chefe da ONU

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse nesta terça-feira (23) que os cortes nos orçamentos de ajuda humanitária estão "causando estragos", ao abrir a reunião anual de líderes mundiais da organização, pintando um quadro sombrio da ordem mundial. 

"Os cortes na ajuda ao desenvolvimento estão causando estragos. São uma sentença de morte para muitos. Um futuro roubado para muitos outros", disse ele, sem mencionar os Estados Unidos, responsáveis por muitos dos cortes.

