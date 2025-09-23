Comboio de Trump bloqueia Macron em uma rua em Nova York

Macron e sua delegação permaneceram bloqueados sem poder avançar atrás das barreiras em uma rua de Nova York enquanto saíam a pé da sede das Nações Unidas, segundo imagens dos veículos franceses Brut e BFMTV.

O presidente francês, Emmanuel Macron, teve que esperar na rua, na noite de segunda-feira (22), em Nova York, bloqueado pela polícia, para deixar passar o comboio de Trump, a quem fez um telefonema inesperado.

"Estou acompanhado de dez pessoas. Estou indo à embaixada francesa", explicou em vão o presidente francês a um policial que, enquanto se desculpava, indicou que o perímetro estava fechado à espera da passagem de um comboio.

Diante da recusa do policial, com quem brincou, Macron fez uma ligação para seu homólogo americano: "Como está? Adivinha só? Estou esperando na rua porque tudo está bloqueado por você", ouve-se nas imagens.

"Depois, eu gostaria muito de ter uma breve conversa com o Catar e com você sobre a situação em Gaza", acrescentou o chefe de Estado francês, que acabou de reconhecer, em nome da França, o Estado da Palestina.

A comitiva do presidente francês explicou que "aproveitou para ligar para Donald Trump, caminhando, para uma chamada tanto muito calorosa quanto amigável, que permitiu fazer um balanço de vários temas internacionais".