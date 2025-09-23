Bombardeios israelenses matam 15 pessoas em Gaza, segundo Defesa Civil

"Quinze mortos depois da meia-noite na Faixa de Gaza", disse à AFP Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil.

A Defesa Civil da Faixa de Gaza reportou a morte de 15 pessoas na manhã desta quarta-feira (24, data local) em bombardeios israelenses contra diversas partes do território palestino.

Segundo os serviços de emergência da Cidade de Gaza, pelo menos sete pessoas morreram em três bombardeios aéreos contra um armazém municipal e tendas onde pessoas deslocadas se abrigavam.

Outras cinco pessoas morreram em dois ataques contra o campo de refugiados de Nuseirat, no centro do território palestino, e mais três em bombardeios contra outras áreas da Cidade de Gaza.

Na semana passada, Israel anunciou o lançamento de uma campanha militar por terra e ar na Cidade de Gaza, o principal centro urbano do território palestino, buscando destruir o movimento islamista Hamas, após semanas de violentos bombardeios aéreos.

bur-roc/mas/nn/rpr