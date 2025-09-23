Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atividade empresarial da zona do euro alcança seu maior crescimento em 16 meses

Autor AFP
Tipo Notícia

A atividade econômica do setor privado na zona do euro registrou em setembro seu maior crescimento desde maio de 2024, segundo o índice PMI Flash publicado nesta terça-feira (23) pela S&P Global.

Este indicador, calculado com base em pesquisas empresariais, foi de 51,2 em setembro, ante 51 em agosto. Este é o nono mês consecutivo de aumento e seu maior crescimento em 16 meses.

Um valor abaixo de 50 indica contração da atividade e acima desse limite reflete crescimento.

Após uma breve recuperação em agosto, o volume de novos pedidos recebidos pelas empresas permaneceu estagnado.

A atividade nos serviços voltou a ser o principal motor deste movimento, crescendo no ritmo mais alto desde o início do ano.

"A recuperação econômica da zona do euro continuou em setembro", mas "ainda estamos longe de observar o dinamismo necessário para um crescimento sustentável", apontou Cyrus de la Rubia, economista do Hamburg Commercial Bank, parceiro da S&P Global, citado no comunicado.

