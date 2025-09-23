AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ QUARTA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
QUARTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2025
América
(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Jimmy Kimmel retorna à ABC após suspensão - 01H50
(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - China formalizará novo compromisso para reduzir emissões de gases de efeito estufa até 2035 -
NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Semana de assembleia geral de alto nível na ONU - (até 29)
NOVA YORK (Estados Unidos) - Milei viaja para Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU - (até 26)
NOVA YORK (Estados Unidos) - Discurso de Milei na Assembleia Geral da ONU - 13H45
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Líderes mundiais discursam na Assembleia Geral das Nações Unidas - (até 27)
Europa
CATÂNIA (Itália) - Nova missão da Flotilha Freedom parte para Gaza -
QUINTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2025
América
WASHINGTON (Estados Unidos) - Donald Trump recebe o presidente turco Recep Tayyip Erdogan -
WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 10H30
SEXTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2025
América
(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Discurso do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu à Assembleia Geral da ONU -
WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 10H30
DOMINGO, 28 DE SETEMBRO DE 2025
Mundo
(+) MUNDO - Dia Internacional do Direito ao Aborto -
América
MÉXICO (México) - Marcha no Dia Internacional dos Direitos ao Aborto - 10H00
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2025
América
PROVO (Estados Unidos) - Audiência preliminar de Tyler Robinson, acusado de matar Charlie Kirk - 14H00
NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito israelense-palestino - 12H00
Europa
PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)
PARIS (França) - Audiência civil após o julgamento de Kim Kardashian por roubo em 2016 - 09H30
TERÇA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2025
América
(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Índice de desemprego para o trimestre móvel de junho a agosto - 10H00
WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00
(+) RAIFORD (Estados Unidos) - Execução de homem condenado à morte por dois assassinatos em 1990 - 20H00
QUARTA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2025
Europa
