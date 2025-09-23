AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ QUARTA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas (*) Evento atualizado nas últimas 24 horas QUARTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2025 América

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Jimmy Kimmel retorna à ABC após suspensão - 01H50 (+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - China formalizará novo compromisso para reduzir emissões de gases de efeito estufa até 2035 - NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Semana de assembleia geral de alto nível na ONU - (até 29)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Milei viaja para Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU - (até 26) NOVA YORK (Estados Unidos) - Discurso de Milei na Assembleia Geral da ONU - 13H45 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Líderes mundiais discursam na Assembleia Geral das Nações Unidas - (até 27) Europa CATÂNIA (Itália) - Nova missão da Flotilha Freedom parte para Gaza -