'Acho que Trump agora entende que não podemos simplesmente trocar territórios', Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que teve uma boa conversa com o presidente dos EUA, Donald Trump, e acha que ele agora entende que "não podemos simplesmente trocar territórios".

"Acredito, e espero, que posição de Trump tenha mudado", disse Zelensky em entrevista à Fox News hoje após a Assembleia Geral da ONU.

Segundo ele, para parar a guerra, é preciso frear as ambições do presidente russo, Vladimir Putin.

Separadamente um post na rede X, Zelensky criticou a posição da China em relação ao conflito: "se a China realmente quisesse que esta guerra acabasse, poderia obrigar Moscou a encerrar a invasão. Sem a China, a Rússia de Putin não é nada. No entanto, com muita frequência, a China permanece silenciosa e distante, em vez de se engajar ativamente pela paz", escreveu.

Mais cedo, Trump sugeriu que a Ucrânia poderia não apenas recuperar todo o território perdido para a Rússia, mas também avançar além das fronteiras originais.

