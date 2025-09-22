Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump se reunirá com líderes muçulmanos na ONU, diz Casa Branca

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com os líderes dos principais países muçulmanos durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, que terá como foco a guerra de Israel na Faixa de Gaza, informou nesta segunda-feira (22) a Casa Branca.

Trump realizará uma "reunião multilateral" com os líderes do Catar, Arábia Saudita, Indonésia, Turquia, Paquistão, Egito, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, anunciou a secretária de imprensa do governo americano, Karoline Leavitt.

Tags

onu trump

