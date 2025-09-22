Trump rejeita convite de Maduro para dialogar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou o convite enviado em carta pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para o diálogo, anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira (22), enquanto uma ala majoritária da oposição venezuelana apoiou o cerco militar americano no mar do Caribe. As tensões entre os dois governantes aumentaram desde que, há um mês, os EUA mobilizaram oito navios de guerra na região, sob o argumento de combater o tráfico de drogas, e Trump acusou Maduro de liderar um cartel.

"Maduro repetiu muitas mentiras nessa carta, e a posição do governo sobre a Venezuela não mudou", declarou a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, em entrevista coletiva sobre a mensagem datada de 6 de setembro. Trump "demonstrou claramente que está disposto a usar todos os meios necessários para deter o tráfico ilegal de drogas proveniente do regime da Venezuela", acrescentou, em resposta à carta divulgada no domingo pelo governo venezuelano. Na mensagem, Maduro pediu a Trump para "preservar a paz com diálogo e entendimento em todo o hemisfério" e classificou como "absolutamente falsas" as acusações de narcotráfico feitas por Washington. O presidente venezuelano denunciou uma "ameaça" de "mudança de regime" e afirmou que o país está "livre da produção de drogas", alegando que apenas 5% da cocaína fabricada na vizinha Colômbia transita por território venezuelano.

Segundo Caracas, ao menos três lanchas que transportavam drogas foram destruídas em alto-mar por mísseis das forças americanas, que também enviaram uma dezena de caças para Porto Rico. A Casa Branca não reconhece Maduro como presidente, alegando fraude eleitoral em sua reeleição em 2024, e oferece uma recompensa de 50 milhões de dólares (cerca de 261 milhões de reais) por sua captura, sob acusação de liderar o chamado "Cartel de los Soles". - "Uma medida necessária" -

"O reconhecimento do Cartel de los Soles como organização terrorista (…) responde corretamente à natureza do problema", declarou nesta segunda-feira Edmundo González Urrutia, ex-candidato presidencial que denunciou fraude nas últimas eleições. "O cerco antinarcóticos no mar do Caribe liderado pelos Estados Unidos (…) constitui uma medida necessária para o desmantelamento da estrutura criminosa que ainda se ergue como único obstáculo para o restabelecimento da soberania popular na Venezuela", acrescentou em vídeo enviado a líderes mundiais reunidos em Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Exilado há um ano na Espanha após ordem de prisão, González Urrutia dividiu a mensagem com a opositora María Corina Machado, que está na clandestinidade após ser acusada de conspirar contra Maduro.

"Falta muito pouco para que recuperemos nossa soberania e a democracia. Estamos prontos para assumir as rédeas do novo governo", disse Machado. Apesar do respaldo de parte da oposição, o ex-candidato presidencial e líder de outra corrente opositora Henrique Capriles afirmou na sexta-feira que não apoia uma intervenção militar dos EUA. A oposição acusa Maduro de crimes contra a humanidade e de "terrorismo de Estado" por perseguições e detenções arbitrárias de caráter político.