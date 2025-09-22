Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump: 'O establishment está errado sobre o Tylenol'

Trump: 'O establishment está errado sobre o Tylenol'

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou há pouco que o 'establishment' está errado sobre o Tylenol, ao ser perguntado por um repórter sobre estudos e especialistas que comprovam a segurança do medicamento e não ligam seu composto principal - o paracetamol - com casos de autismo. "Quando você tiver seu bebê, não dê Tylenol ao seu bebê, de jeito nenhum", disse.

O presidente espera que outros países sigam as diretrizes dos EUA sobre o paracetamol.

Em coletiva de imprensa, Trump comentou que reduzirá custos de medicamentos, incluindo o Ozempic, apesar de comentar que ele é "ineficaz para as pessoas que observei".

O republicano ainda pontuou que a economia está indo bem e que o mercado de ações atingiu recorde histórico.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar