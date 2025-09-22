Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump ironiza vídeo de treinamento militar de suposta 'milícia venezuelana'

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou nesta segunda-feira, 22, na Truth Social um vídeo em tom de deboche ao que chamou de "milícia venezuelana". "TOP SECRET: pegamos a milícia venezuelana em treinamento. Uma ameaça muito séria!", escreveu. As imagens mostram civis sem aparente experiência militar participando de exercícios em um local não identificado. A publicação ocorre em meio ao aumento das tensões com o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela.

Tags

EUA TRUMP

