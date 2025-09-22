Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump criticará 'instituições globalistas' em discurso na ONU, indica Casa Branca

AFP
Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacará na terça-feira (23) as "instituições globalistas" durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, a reunião central do organismo internacional, informou a Casa Branca.

Trump "abordará como as instituições globalistas deterioraram significativamente a ordem mundial e apresentará sua visão direta e construtiva do mundo", declarou a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, em uma sessão informativa.

Tags

eua onu trump

