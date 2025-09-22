Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump assina ordem para designar movimento Antifa como uma organização terrorista doméstica

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva designando o movimento Antifa como uma organização terrorista doméstica, alegando que o grupo pratica violência política projetada para suprimir a atividade legal e obstruir o estado de direito.

Segundo a Casa Branca, todos os departamentos e agências relevantes devem utilizar autoridades aplicáveis para investigar, interromper e desmantelar quaisquer operações ilegais - especialmente aquelas envolvendo ações terroristas - conduzidas pela Antifa ou por qualquer pessoa que afirme agir em nome da Antifa.

Trump já havia dito na semana passada que tomaria essa ação após o assassinato de Charlie Kirk, em 10 de setembro. O republicano liga o caso a grupos da esquerda radical, embora não haja evidências de que Kirk tenha sido morto por um ativista de esquerda.

Tags

EUA Trump

