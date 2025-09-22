Rússia acusa países da Otan de agravar tensão com acusações de violação de espaços aéreos

O Kremlin acusou, nesta segunda-feira (22), os países da Otan de agravar as tensões com acusações "sem fundamento" de que a Rússia violou alguns de seus espaços aéreos, depois que a Estônia afirmou na semana passada que caças sobrevoaram seu território. "Consideramos que estas declarações não têm sentido, não têm fundamento e fazem parte de uma política completamente desenfreada que consiste em fomentar as tensões e provocar um clima de confronto", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ao ser questionado sobre as acusações do país báltico durante sua coletiva de imprensa diária.

Na sexta-feira, três aviões de combate russos entraram no espaço aéreo estoniano e permaneceram na área por 12 minutos, o que gerou protestos da Otan e da União Europeia contra uma nova "provocação" russa. Moscou negou qualquer violação. Os representantes dos 32 países da Otan se reunirão na terça-feira em Bruxelas, a pedido da Estônia, para abordar os eventos. As tensões entre Moscou e os membros da Otan se encontram no pior momento desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022. O Conselho de Segurança da ONU se reunirá nesta segunda-feira "em resposta à flagrante violação do espaço aéreo estoniano por parte da Rússia", anunciou na sexta-feira o Ministério das Relações Exteriores da Estônia.