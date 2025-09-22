Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Putin propõe prorrogação do tratado de desarmamento nuclear New Start

Putin propõe prorrogação do tratado de desarmamento nuclear New Start

Autor AFP
O presidente russo, Vladimir Putin, propôs nesta segunda-feira (22) a prorrogação por um ano do tratado de desarmamento nuclear New Start, assinado entre Rússia e Estados Unidos, que expira em fevereiro de 2026.

"A Rússia está disposta, depois de 5 de fevereiro de 2026, a continuar respeitando as limitações quantitativas centrais previstas pelo tratado Start", declarou Putin em uma reunião exibida na televisão.

eua rússia

