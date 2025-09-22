Putin anuncia extensão de limites nucleares por mais um ano e pede reciprocidade dos EUA

Putin declarou que a terminação do acordo Novo START, de 2010, seria desestabilizadora e poderia fomentar a proliferação de armas nucleares.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira que Moscou vai aderir aos limites de armas nucleares por mais um ano após o vencimento do último pacto nuclear que mantém com os Estados Unidos em fevereiro, e pediu para Washington fazer o mesmo.

"Para evitar provocar uma nova corrida armamentista estratégica e garantir um nível aceitável de previsibilidade e moderação, acreditamos que é justificado tentar manter o status quo estabelecido pelo Tratado Novo START durante o atual período, bastante turbulento", disse Putin em declarações televisionadas. "Portanto, a Rússia está preparada para continuar aderindo às limitações quantitativas centrais do Tratado Novo START por um ano após 5 de fevereiro de 2026".

Os defensores do controle de armas expressaram há muito tempo sua preocupação com a iminente expiração do tratado e alertaram que isso poderia alimentar uma nova rodada na corrida armamentista e aumentar o risco de um conflito nuclear. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado