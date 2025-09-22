Promotores do TPI acusam ex-presidente filipino de crimes contra a humanidade

Promotores do Tribunal Penal Internacional (TPI) acusaram o ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte de três crimes contra a humanidade, por sua suposta participação em ao menos 76 assassinatos como parte de sua “guerra contra as drogas”. A acusação, datada de 4 de julho, foi parcialmente divulgada nesta segunda-feira (22) e detalha os crimes atribuídos ao ex-presidente de 80 anos, atualmente detido em Haia.

O primeiro ponto o envolve como coautor de 19 assassinatos cometidos entre 2013 e 2016, quando era prefeito de Davao. A segunda acusação se refere a 14 assassinatos de “alvos de alto valor” em 2016 e 2017, já durante sua presidência. Além disso, ele foi acusado por 43 mortes em operações contra usuários e pequenos traficantes de drogas. A Promotoria afirmou que essas mortes foram ocorridas entre 2016 e 2018 em várias regiões do país.

Essas ações incluíram “milhares de assassinatos realizados de forma sistemática ao longo de todo o período” coberto pela acusação, afirmaram os promotores. As acusações contra Duterte provêm de sua campanha contra consumidores e traficantes de drogas, que grupos de direitos humanos afirmam ter deixado milhares de mortos. O ex-presidente foi detido em março no aeroporto de Manila por ordem do tribunal internacional, acusado de crimes contra a humanidade durante sua campanha antidrogas.