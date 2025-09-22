Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Programa do comediante Jimmy Kimmel voltará ao ar nesta 3ª feira nos EUA

Programa do comediante Jimmy Kimmel voltará ao ar nesta 3ª feira nos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O programa de Jimmy Kimmel, suspenso na semana passada após ameaças do governo por comentários do comediante a respeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, retornará ao ar nesta terça-feira, informou nesta segunda-feira (22) a Disney.

"Na última quarta-feira, tomamos a decisão de suspender a produção do programa para evitar agravar ainda mais uma situação tensa em um momento emotivo para o nosso país. Foi uma decisão que tomamos porque consideramos que alguns dos comentários eram inoportunos", disse a Disney em comunicado. A empresa é dona da emissora ABC, que transmite o programa "Jimmy Kimmel Live!".

"Passamos os últimos dias em conversas profundas com Jimmy e, após [essas discussões], decidimos que o programa volte ao ar na terça-feira."

pr/dga/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua entretenimento

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar