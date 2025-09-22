Programa de Jimmy Kimmel retornará nesta terça-feira após ABC retirar suspensão

"Passamos os últimos dias conversando com Jimmy e, após essas conversas, tomamos a decisão de retornar o programa na terça-feira", afirmou a emissora em um comunicado.

A ABC vai retomar o programa de Jimmy Kimmel após as críticas sobre seus comentários sobre o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, informaram autoridades da emissora nesta segunda-feira, 22.

A ABC suspendeu Kimmel por tempo indeterminado após comentários que ele fez sobre Kirk, morto em 10 de setembro. Kimmel disse que "muitos no mundo do MAGA estão trabalhando arduamente para lucrar com o assassinato de Charlie Kirk" e que "a gangue do MAGA" estava "tentando desesperadamente caracterizar esse garoto que assassinou Charlie Kirk como algo diferente de um deles".

Kimmel apresenta o "Jimmy Kimmel Live!" na ABC desde 2003 e é uma figura constante na televisão e na comédia há ainda mais tempo. Ele também é conhecido por ter apresentado o Oscar quatro vezes.