Pfizer anuncia compra da Metsera, que produz medicamentos contra a obesidade

O grupo farmacêutico americano Pfizer anunciou, nesta segunda-feira (22), a compra da Metsera, que produz medicamentos para obesidade e doenças cardíacas, por 4,9 bilhões de dólares (R$ 26 bilhões na cotação atual). Com a aquisição, a Pfizer busca expandir seu portfólio ao entrar no gigantesco mercado de tratamentos contra a obesidade.

"A obesidade é um campo amplo e em crescimento, com mais de 200 condições de saúde associadas", afirmou o CEO da Pfizer, Albert Bourla, em um comunicado divulgado pelas duas empresas. "A proposta de aquisição da Metsera está alinhada com o nosso foco em direcionar nossos investimentos para as oportunidades de maior impacto e posiciona a Pfizer nesta área terapêutica chave", acrescentou. A operação - que deve ser concluída no último trimestre de 2025 - inclui a compra das ações da Metsera por 47,5 dólares cada, totalizando US$ 4,9 bilhões. O sucesso dos medicamentos contra obesidade e diabetes Ozempic e Wegovy - da empresa dinamarquesa Novo Nordisk - e do Zepbound - da americana Eli Lilly - aumentaram o interesse das empresas farmacêuticas pelo setor.