Otan intercepta caças russos em espaço aéreo da Estônia

União Europeia fala de provocação sem precedentes, dez dias após Polônia ter relatado sobrevoo de 20 drones russos em seu território.A Rússia violou mais uma vez o espaço aéreo de um país membro da Otan. Apenas dez dias depois de drones russos sobrevoarem a Polônia, três caças russos entraram no espaço aéreo da Estônia sobre o Golfo da Finlândia, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores estoniano. "Três caças russos MiG-31 entraram no espaço aéreo da Estônia (...) sem permissão e permaneceram lá por aproximadamente 12 minutos", afirmaram as forças de defesa do país. As capitais da Estônia e da Finlândia, Talin e Helsinque, são banhadas pelo golfo. Caças italianos F-35 ligados à missão de apoio à defesa aérea da Otan nos países bálticos foram acionados para interceptar os jatos russos e alertá-los, disseram autoridades estonianas e italianas. Suécia e Finlândia também enviaram aeronaves de reação rápida, de acordo com a Otan. A porta-voz da aliança militar, Allison Hart, afirmou no X que a suposta incursão foi "outro exemplo do comportamento imprudente da Rússia e da capacidade de resposta da Otan". O Ministério das Relações Exteriores da Estônia informou que convocou o encarregado de negócios da embaixada russa e apresentou uma nota de protesto. O governo russo inicialmente se recusou a comentar o incidente. Resposta da UE A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a UE responderá a cada invasão russa, e que a pressão sobre Moscou "aumentará na mesma medida que as provocações". O incidente ocorre em um momento de alta tensão na fronteira oriental da Otan, depois que Varsóvia reclamou na semana passada que cerca de 20 drones russos sobrevoaram seu território — embora o Kremlin tenha negado ter como alvo a Polônia. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusou a Rússia de expandir sua "atividade desestabilizadora" com uma série de violações do espaço aéreo na Polônia, Romênia e Estônia. "Não se trata de acidentes. É uma campanha sistemática da Rússia dirigida contra a Europa, contra a Otan, contra o Ocidente. E isso requer uma resposta sistêmica", postou Zelenski no X, pedindo uma resposta "forte". A Rússia tem testado frequentemente as defesas aéreas ocidentais à medida que sua invasão da Ucrânia se prolonga, mas a Estônia reclamou que as incursões se tornaram mais provocativas nos últimos meses. "A Rússia já violou o espaço aéreo da Estônia quatro vezes este ano, o que por si só é inaceitável. Mas a incursão de hoje... é sem precedentes em sua ousadia", disse o ministro das Relações Exteriores, Margus Tsahkna. sf (AFP, DW)