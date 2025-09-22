Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nvidia investirá até US$ 100 bilhões em centros de dados da OpenAI

Autor AFP
Tipo Notícia

A gigante de microchips Nvidia anunciou, nesta segunda-feira (22), que investirá até US$ 100 bilhões (R$ 534,5 bilhões) na OpenAI para criar infraestrutura para a inteligência artificial (IA) de "próxima geração". 

A "aliança estratégica", que visa desenvolver uma capacidade massiva de centro de dados, une a OpenAI, uma estrela da IA generativa, com o principal fabricante de chips que impulsionam a tecnologia.

eua

