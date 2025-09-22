Napoli vence Pisa (3-2) e assume liderança do Campeonato Italiano

O Napoli assumiu a liderança do Campeonato Italiano com uma vitória suada por 3 a 2 sobre o Pisa nesta segunda-feira (22), garantindo assim sua quarta vitória em quatro jogos da Serie A. O atual campeão, que na quinta-feira havia sido derrotado por 2 a 0 pelo Manchester City na Liga dos Campeões, dominou o recém-promovido time toscano, mas sofreu um susto no segundo tempo, em que perdeu a tranquilidade e cometeu uma série de erros.

Em vantagem no placar desde os 40 minutos graças a um gol de Billy Gilmour, o Napoli cometeu um pênalti na segunda etapa (60') por um toque de mão na área, convertido por Mbala Nzola. Aos 73 minutos de jogo Leonardo Spinazzola, arriscou de longe e fez a torcida vibrar no Estádio Diego Armando Maradona. Nove minutos depois, Lorenzo Lucca ampliou e parecia que o triunfo estava garantido. Mas o Napoli sofreu o segundo gol aos 90 minutos e o suspense se manteve até o apito final. Com 12 pontos, o Napoli tem dois a mais que seu perseguidor mais próximo, a Juventus, que perdeu seus primeiros pontos no sábado contra o Verona (1-1).

A equipe comandada pelo técnico Antonio Conte está três pontos à frente do Milan (3º, 9 pontos), enquanto a Inter de Milão, vice-campeã italiana e europeia em 2025, já está seis pontos atrás (10º). Levando em conta os últimos doze jogos da temporada passada, o Napoli está há 16 partidas invicto no campeonato italiano (11 vitórias e cinco empates). --- Resultados da 4ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira: Lecce - Cagliari 1 - 2

- Sábado: Bologna - Genoa 2 - 1 Hellas Verona - Juventus 1 - 1