Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Moradores suspendem bloqueios para Machu Picchu após acordo sobre transporte

Moradores suspendem bloqueios para Machu Picchu após acordo sobre transporte

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os moradores que bloqueavam desde a semana passada o acesso a Machu Picchu, no sudeste do Peru, suspenderam o protesto após chegar a um acordo para o transporte terrestre dos turistas até a famosa cidadela inca, informou a Defensoria do Povo nesta segunda-feira (22).

Declarado Patrimônio da Humanidade desde 1983, as visitas ao sítio arqueológico foram afetadas de maneira intermitente desde 14 de setembro.

Comunidades rurais interromperam a rota ferroviária com pedras e troncos para exigir a saída de uma empresa privada de ônibus, cuja concessão de 30 anos terminou em 4 de setembro.

Uma nova empresa de origem local deveria assumir a partir dessa data o transporte dos turistas desde a estação de trem até Machu Picchu.

Após uma trégua de 72 horas que começou na quarta-feira, as duas empresas chegaram a um acordo por iniciativa do governo.

"A greve já foi suspensa. Os moradores se reuniram na sede da PCM (Presidência do Conselho de Ministros) em Lima, onde chegaram a vários acordos", disse à AFP Óscar Luque, representante da Defensoria do Povo.

Segundo Luque, o principal ponto do documento firmado prevê que as empresas Consettur Machupicchu e Inversiones Sumaq San Antonio de Torontoy, pertencentes às comunidades, concordaram em prestar o serviço de transporte de maneira conjunta "por quatro meses", período em que será realizada uma nova licitação.

Pelo menos 2.300 turistas, entre peruanos e estrangeiros, foram evacuados ou saíram por conta própria entre terça e quarta-feira passada devido aos protestos que resultaram em confrontos com a polícia, deixando 14 agentes feridos, segundo balanço oficial.

Ao sítio arqueológico, o principal atrativo turístico do Peru, ingressam por dia cerca de 4.500 visitantes em média, de acordo com o Ministério de Comércio Exterior e Turismo.

Nesta segunda-feira "tudo está normal em Machu Picchu", destacou Luque.

cm/vel/db/lm/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cultura

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar