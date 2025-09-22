Luis Enrique, do PSG, ganha Troféu Cruyff de melhor técnico

O técnico espanhol Luis Enrique, que conquistou a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, recebeu nesta segunda-feira (22) o Troféu Johan Cruyff de melhor treinador da temporada 2024-2025.

O asturiano, que já havia sido eleito o melhor técnico do mundo em janeiro de 2016, quando comandava o Barcelona, não pôde comparecer ao Teatro Châtelet, em Paris, já que comandou sua equipe em uma partida da Ligue 1 no Vélodrome contra o Olympique de Marselha, no mesmo horário da cerimônia.