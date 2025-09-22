Liderado pelo recuperado Militão, Real Madrid busca manter invencibilidade

O Real Madrid busca manter a invencibilidade nesta temporada contra o Levante, nesta terça-feira (23), pela 6ª rodada da LaLiga, impulsionado por uma solidez defensiva sem precedentes nas últimas temporadas, em grande parte graças ao retorno do zagueiro brasileiro Militão. Duas coisas se destacaram para o Real Madrid de Xabi Alonso neste início de temporada: os gols de Kylian Mbappé, que já marcou cinco em LaLiga e dois na estreia na Liga dos Campeões contra o Olympique de Marselha, e a defesa.

Em seis partidas disputadas nesta temporada, o time 'merengue' não sofreu gols em metade delas e nas outras três não sofreu mais de um gol. - Militão faz a diferença na zaga - A nova defesa do Real Madrid se destaca por duas das contratações desta temporada, Dean Huijsen e Álvaro Carreras, mas também pelo retorno à melhor forma de Militão, que teve que superar duas lesões nos dois joelhos que o mantiveram longe dos gramados durante um longo período nas últimas duas temporadas. Junto com o jovem Huijsen, Militão forma uma sólida zaga central do Real Madrid e, como mostrou no último sábado contra o Espanyol, pode ser uma arma ofensiva, seja no jogo aéreo ou com seu chute potente.

Quando essa partida contra o Espanyol, no Santiago Bernabéu, se tornou monótona, Militão abriu o placar com um chute de 30 metros de distância. "Foi um gol especial: um chute que às vezes dá certo. Desta vez eu tentei e foi gol", declarou o brasileiro de 27 anos após a partida. Militão afirmou que já havia marcado dessa forma durante um treino da equipe. "Mas nos treinos é uma coisa, e no jogo tudo muda. Parece fácil, mas não é", explicou ele ao canal oficial do Real Madrid.

Militão, que chegou ao gigante da capital espanhola vindo do Porto em 2019, viveu à sombra de Sergio Ramos e Raphael Varane, mas aos poucos foi conquistando seu espaço até que, com o espanhol e o francês fora do clube, se tornou titular regular na temporada 2021-2022. Mas em agosto de 2023, ele sofreu uma ruptura no joelho esquerdo e, em novembro de 2024, logo após seu retorno, sofreu outra grave lesão no joelho direito, o que o manteve fora de ação por quase duas temporadas. - "Voltar ao meu nível" -

Ele agora é titular em quatro partidas consecutivas pela primeira vez desde setembro de 2024 e vive um grande momento. "Me sinto muito bem. Estou trabalhando todos os dias para evitar recaídas e mais lesões, para continuar evoluindo e voltar ao meu nível", disse o jogador. Com Militão no comando da defesa, os merengues enfrentam o Levante, que vem de sua primeira vitória ao golear o Girona por 4 a 0 em Montilivi.