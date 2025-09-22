Legisladores dos EUA visitam a China em busca de melhorar cooperação militar

Os Estados Unidos querem melhorar os laços militares com a China, disse um legislador norte-americano, que liderou uma delegação bipartidária do Congresso nesta segunda-feira, 22, em reunião com o ministro da Defesa da China em Pequim. A visita é a primeira da Câmara dos Representantes à China desde 2019 e ocorre enquanto as tensões aumentaram entre os dois países sobre comércio, tecnologia e visões opostas em conflitos globais.

A delegação atual é liderada pelo deputado Adam Smith, um democrata do Comitê de Serviços Armados da Câmara. O grupo se reuniu com o ministro da Defesa chinês, Dong Jun, e separadamente, com o vice-primeiro-ministro, He Lifeng, após realizar conversas com o primeiro-ministro, Li Qiang, no domingo. "Queremos abrir as linhas de comunicação entre nossos dois países em geral, em particular entre nossas (estruturas) de defesa", disse Smith a Dong antes de sua reunião. Ele acrescentou que acreditava que tanto a China quanto os EUA querem manter a paz e a segurança global, o que tornava importante para os lados manterem linhas de comunicação abertas.