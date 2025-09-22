Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel lança ataque de drone no sul do Líbano e mata cinco pessoas

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

As forças de Israel lançaram no domingo, 21, um ataque com um drone no sul do Líbano. A ofensiva matou cinco pessoas, das quais três eram crianças, segundo o Ministério da Saúde libanês. Outras duas pessoas ficaram feridas - uma delas é a mãe das crianças mortas.

O exército israelense informou que o alvo do ataque era um combatente do Hezbollah que operava em uma área civil.

O presidente do Parlamento do Líbano, Nabih Berri, disse que quatro das cinco pessoas que morreram - as três crianças e o pai delas - tinham cidadania americana. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, no entanto, não confirmou a informação.

Um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah foi fechado em novembro do ano passado, mas Israel segue realizando ataques contra o sul e o lesto do Líbano. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

