Israel lança ataque de drone no sul do Líbano e mata cinco pessoas

O exército israelense informou que o alvo do ataque era um combatente do Hezbollah que operava em uma área civil.

As forças de Israel lançaram no domingo, 21, um ataque com um drone no sul do Líbano. A ofensiva matou cinco pessoas, das quais três eram crianças, segundo o Ministério da Saúde libanês. Outras duas pessoas ficaram feridas - uma delas é a mãe das crianças mortas.

O presidente do Parlamento do Líbano, Nabih Berri, disse que quatro das cinco pessoas que morreram - as três crianças e o pai delas - tinham cidadania americana. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, no entanto, não confirmou a informação.

Um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah foi fechado em novembro do ano passado, mas Israel segue realizando ataques contra o sul e o lesto do Líbano. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.