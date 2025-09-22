Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel afirma que não permitirá que flotilha para Gaza rompa bloqueio do território

Autor AFP
Israel advertiu, nesta segunda-feira (22), que impedirá que a flotilha que navega pelo Mediterrâneo para entregar ajuda humanitária a Gaza rompa o bloqueio que mantém sobre o território palestino. 

"Israel não permitirá que os barcos entrem em uma zona de combates ativos nem que se viole um bloqueio naval que é legal", declarou o Ministério das Relações Exteriores israelense em um comunicado, no qual acusa o movimento islamista palestino Hamas de ter organizado esta flotilha para servir aos seus próprios interesses.

