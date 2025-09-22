Entrevista de Lula à 'PBS News' será veiculada às 20h no horário de Brasília
A entrevista exclusiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à rede de TV americana aberta PBS News será veiculada às 20h, horário de Brasília, segundo informou sua assessoria. O brasileiro participa nesta segunda-feira, 22 do PBS NewsHour, o principal programa da rede de TV americana. O jornal vai ao ar todas as noites nos Estados Unidos, com Amna Nawaz e Geoff Bennett. A entrevista está sendo gravada na manhã desta segunda.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente