Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dinamarca cria fundo para vítimas de contracepção forçada na Groenlândia

Dinamarca cria fundo para vítimas de contracepção forçada na Groenlândia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dois dias antes de chegar o pedido formal de desculpas às vítimas da campanha de contracepção forçada que a Dinamarca impôs na Groenlândia, Copenhague anunciou, nesta segunda-feira (22), a criação de um "fundo de reconciliação" para indenizar as mulheres afetadas.

A primeira-ministra, Mette Frederiksen, viajará para Nuuk, capital do território autônomo dinamarquês, nesta semana, para participar de uma cerimônia na qual o Estado apresentará duas desculpas, algo que Frederiksen já expressou no final de agosto.

Durante a visita, a mandatária também falará sobre a criação de um "fundo de reconciliação" com o primeiro-ministro da Groenlândia, pensado para "oferecer uma compensação financeira individual às mulheres groenlandesas", indicou Frederiksen nesta segunda-feira em um comunicado.

Desde a década de 1960 até 1992, as autoridades dinamarquesas obrigaram cerca de 4.500 mulheres inuítes, das quais cerca da metade estava em idade fértil, a usar um dispositivo intrauterino de contracepção (DIU) sem seu consentimento.

O objetivo era reduzir a taxa de natalidade de pessoas inuítes.

Muitas das mulheres ficaram estéreis e quase todas sofreram problemas físicos ou transtornos psicológicos.

O fundo de reconciliação, cuja quantia não foi especificada, também poderia ser utilizado para indenizar outros groenlandeses vítimas de discriminação devido às suas origens, segundo o comunicado.

"Não podemos mudar o que aconteceu. Mas podemos assumir nossa responsabilidade, por isso, em nome da Dinamarca, gostaria de pedir desculpas", expressou Frederiksen.

Cerca 150 vítimas processaram o Estado dinamarquês por violar seus direitos e pedem uma indenização.

O escândalo é um dos vários assuntos sensíveis que comprometem as relações do Estado dinamarquês com o território autônomo, como as adoções forçadas ou a separação de crianças inuítes de suas famílias.

Este território do Ártico foi uma colônia da Dinamarca até 1953 e em 1979 se tornou uma jurisdição com autonomia.

cbw/ef/jll/jvb/mb/rm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar